В следующем году планируется форум мозговых центров ЕС-Азербайджан

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) планирует организовать форум мозговых центров Европейского союза и Азербайджана в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления центра Фарид Шафиев при представлении годового отчета.

Шафиев отметил, что ЦАМО в этом году проводил исследования преимущественно о процессе нормализации на Южном Кавказе, связях Азербайджана с ЕС, а также отношениях с Китаем, США и Турцией.

"В этом году было опубликовано семь книг, которые охватывают пять стран: Ливан, Палестину, Ирак, Иорданию и Египет. На английском языке вышло пять изданий. Хотя все книги опубликованы в этом году, исследования для них были начаты в предыдущие годы. За прошедший период у нас было 49 международных мероприятий", - сказал он.

Шафиев также обратил внимание на мероприятие, организованное в ООН: "В этих рамках мы пытались привлечь внимание мира к минной проблеме Азербайджана".