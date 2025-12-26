Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В следующем году планируется форум мозговых центров ЕС-Азербайджан

    Центр анализа международных отношений (ЦАМО) планирует организовать форум мозговых центров Европейского союза и Азербайджана в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления центра Фарид Шафиев при представлении годового отчета.

    Шафиев отметил, что ЦАМО в этом году проводил исследования преимущественно о процессе нормализации на Южном Кавказе, связях Азербайджана с ЕС, а также отношениях с Китаем, США и Турцией.

    "В этом году было опубликовано семь книг, которые охватывают пять стран: Ливан, Палестину, Ирак, Иорданию и Египет. На английском языке вышло пять изданий. Хотя все книги опубликованы в этом году, исследования для них были начаты в предыдущие годы. За прошедший период у нас было 49 международных мероприятий", - сказал он.

    Шафиев также обратил внимание на мероприятие, организованное в ООН: "В этих рамках мы пытались привлечь внимание мира к минной проблеме Азербайджана".

    Gələn il Aİ-Azərbaycan beyin mərkəzlərinin forumu planlaşdırılır
    EU–Azerbaijan think tank forum set for 2026

