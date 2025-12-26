İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Gələn il Aİ-Azərbaycan beyin mərkəzlərinin forumu planlaşdırılır

    Daxili siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:12
    Gələn il Aİ-Azərbaycan beyin mərkəzlərinin forumu planlaşdırılır

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) gələn il Avropa İttifaqı-Azərbaycan beyin mərkəzlərinin forumunu təşkil etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mərkəzin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Fərid Şəfiyev diqqətə çatdırıb ki, BMTM bu il əsasən Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi, Azərbaycanın Aİ ilə əlaqələri, eləcə də Çin, ABŞ, Türkiyə ilə münasibətlər barədə araşdırmalar aparıb:

    "Bu il nəşr olunan 7 kitabımızda beş ölkə (Livan, Fələstin, İraq, İordaniya və Misir) əhatə olunur. İngilis dilində isə beş kitabımız çıxıb. Kitabların hamısı bu il nəşr olunsa da, araşdırmalarına ötən illərdə başlanılıb. Ötən müddət ərzində 49 beynəlxalq tədbirimiz olub".

    F.Şəfiyev daha sonra BMT-də təşkil etdikləri tədbirə də diqqət çəkib:

    "Bu çərçivədə dünyanın diqqətini Azərbaycanın mina probleminə çəkməyə çalışmışıq".

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Fərid Şəfiyev
    В следующем году планируется форум мозговых центров ЕС-Азербайджан
    EU–Azerbaijan think tank forum set for 2026

    Son xəbərlər

    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    11:41

    "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti