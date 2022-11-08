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В Шуше состоялось шествие в честь Дня Победы

В Шуше состоялось шествие в честь Дня Победы В Шуше состоялся марш военнослужащих, посвященный 8 ноября - Дню Победы.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 13:19
В Шуше состоялось шествие в честь Дня Победы

В Шуше состоялся марш военнослужащих, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, по центральным улицам города по намеченным маршрутам личный состав прошел маршем Победы в сопровождении военных оркестров.

Отметим, что в Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы тоже прошел Марш Победы в сопровождении военных оркестров.

Участники марша прошли от Аллеи Шехидов, мимо комплекса Пламенных Башен, станции метро Ичеришехер, по улице Истиглалият, круга Азнефть и завершат свой маршрут у памятника Бахраму Гуру.

Перед шествием память шехидов почтили минутой молчания.

Марш Победы прошел еще по двум маршрутам:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг;

Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

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Версия на английском языке March of Victory held in Baku 
Версия на азербайджанском языке Şuşada Zəfər Günü münasibəti ilə hərbçilərin yürüşü keçirilib

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