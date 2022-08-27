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В Шуше начала свою работу международная конференция

В Шуше начала свою работу международная конференция Сегодня в Шуше начала свою работу конференция, посвященная восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 11:29
В Шуше начала свою работу международная конференция

Сегодня в Шуше начала свою работу конференция, посвященная восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.

Как сообщает Report из города Шуша, открыл мероприятие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В своем выступлении, он подчеркнул особую роль и статус города Шуша, который был столицей государства-ханства со всеми подобающими атрибутами.

«Государство поставило перед собой задачу вернуть Карабах к тому цветущему состоянию, в котором его покинули почти 30 лет назад азербайджанцы, лишенные своей счастливой жизни и ставшие вынужденными переселенцами и беженцами",- сказал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в конференции принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

Напомним, что 26 августа начался визит представителей (резидентов и нерезидентов) дипломатического корпуса в Азербайджане в Физули и Шушу.

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Версия на английском языке ФотоInternational conference starts in Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada beynəlxalq konfrans işə başlayıb

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