В Ширване похоронен шехид I Карабахской войны Джамиль Рагимов
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 13:54
В Ширване состоялись похороны шехида Джамиля Рагимова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает региональное бюро Report, перед похоронами прошла церемония прощания с участием родных шехида, официальных лиц Ширвана, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей общественности.
Рагимов похоронен на Аллее шехидов Ширвана.
Отметим, что Джамиль Низами оглу Рагимов родился 5 июня 1969 года в селе Дженган Сабирабадского района. 8 мая 1992 года он пропал без вести во время боев за Шушу.
