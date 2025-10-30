Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Ширване похоронен шехид I Карабахской войны Джамиль Рагимов

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 13:54
    В Ширване похоронен шехид I Карабахской войны Джамиль Рагимов

    В Ширване состоялись похороны шехида Джамиля Рагимова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает региональное бюро Report, перед похоронами прошла церемония прощания с участием родных шехида, официальных лиц Ширвана, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей общественности.

    Рагимов похоронен на Аллее шехидов Ширвана.

    Отметим, что Джамиль Низами оглу Рагимов родился 5 июня 1969 года в селе Дженган Сабирабадского района. 8 мая 1992 года он пропал без вести во время боев за Шушу.

    Первая Карабахская война шехид похороны Ширван
    Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib – YENİLƏNİB

