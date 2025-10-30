В Ширване похоронен шехид I Карабахской войны Джамиль Рагимов

В Ширване состоялись похороны шехида Джамиля Рагимова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает региональное бюро Report, перед похоронами прошла церемония прощания с участием родных шехида, официальных лиц Ширвана, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей общественности.

Рагимов похоронен на Аллее шехидов Ширвана.

Отметим, что Джамиль Низами оглу Рагимов родился 5 июня 1969 года в селе Дженган Сабирабадского района. 8 мая 1992 года он пропал без вести во время боев за Шушу.