Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib – YENİLƏNİB
- 30 oktyabr, 2025
- 13:46
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Cəmil Rəhimov dəfn edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi Şirvan şəhəri Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Şirvanın rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Cəmil Nizami oğlu Rəhimov 1969-cu il iyunun 5-də Sabirabad rayonunun Cəngən kəndində anadan olub. 1992-ci il mayın 8-də Şuşada gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
