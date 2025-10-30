İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:46
    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Cəmil Rəhimov dəfn edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi Şirvan şəhəri Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

    Şirvan şəhərində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Cəmil Rəhimovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Şirvanın rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Cəmil Nizami oğlu Rəhimov 1969-cu il iyunun 5-də Sabirabad rayonunun Cəngən kəndində anadan olub. 1992-ci il mayın 8-də Şuşada gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    В Ширване похоронен шехид I Карабахской войны Джамиль Рагимов

