В Шемкире состоялось открытие Мемориального комплекса памяти шехидов

В Шемкире состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памяти шехидов.

В Шемкире состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памяти шехидов.

Как передает западное бюро Report , комплекс построен в знак глубокого уважения к памяти наших солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

В мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Шемкирского района, члены семей шехидов, ветераны, участники войны, представители правоохранительных органов, руководители управлений, предприятий и организаций, а также местные жители.

Участники мероприятия торжественным шествием пронесли 50-метровый флаг Азербайджана с Площади флага до Аллеи шехидов.

Выступившие на мероприятии выразили благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу, проявленные к семьям шехидов и ветеранам войны.