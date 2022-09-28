В Шемкире состоялось открытие Мемориального комплекса памяти шехидов

В Шемкире состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памяти шехидов.
Как передает западное бюро
В мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Шемкирского района, члены семей шехидов, ветераны, участники войны, представители правоохранительных органов, руководители управлений, предприятий и организаций, а также местные жители.
Участники мероприятия торжественным шествием пронесли 50-метровый флаг Азербайджана с Площади флага до Аллеи шехидов.
Выступившие на мероприятии выразили благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу, проявленные к семьям шехидов и ветеранам войны.