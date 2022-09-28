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В Шемкире состоялось открытие Мемориального комплекса памяти шехидов

В Шемкире состоялось открытие Мемориального комплекса памяти шехидов В Шемкире состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памяти шехидов.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 18:40
В Шемкире состоялось открытие Мемориального комплекса памяти шехидов

В Шемкире состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памяти шехидов.

Как передает западное бюро Report, комплекс построен в знак глубокого уважения к памяти наших солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

В мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Шемкирского района, члены семей шехидов, ветераны, участники войны, представители правоохранительных органов, руководители управлений, предприятий и организаций, а также местные жители.

Участники мероприятия торжественным шествием пронесли 50-метровый флаг Азербайджана с Площади флага до Аллеи шехидов.

Выступившие на мероприятии выразили благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу, проявленные к семьям шехидов и ветеранам войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə Şəhidlər Memorial Abidə Kompleksinin açılışı olub

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