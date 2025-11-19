В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2025
- 15:25
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в родное село Сос Ходжавендского района.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, сегодня в село на постоянное место жительства вернулись 20 семей в составе 80 человек.
В церемонии вручения ключей жителям приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом общее число проживающих в селе семей выросло до 39 (158 человек).
