    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 15:25
    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в родное село Сос Ходжавендского района.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, сегодня в село на постоянное место жительства вернулись 20 семей в составе 80 человек.

    В церемонии вручения ключей жителям приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом общее число проживающих в селе семей выросло до 39 (158 человек).

    Фото
