В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в родное село Сос Ходжавендского района.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, сегодня в село на постоянное место жительства вернулись 20 семей в составе 80 человек.

В церемонии вручения ключей жителям приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом общее число проживающих в селе семей выросло до 39 (158 человек).