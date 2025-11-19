İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 15:08
    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Xocavənd rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, sakinlərə açarlar təqdim olunub.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, açarların təqdim olunması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçiləri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, bununla Sos kəndinə köçürülən ailələrin sayı 39-a (158 nəfər) çatıb.

    Xocavənd rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qəsəbəyə köçürülən ailələr ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu mərhələdə Sos kəndinə 20 ailə (80 nəfər) köçürülüb.

    "Böyük Qayıdış" Xocavənd rayonu Sos kəndi köç

    Son xəbərlər

    15:11

    Rusiyanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:10

    Stiv Uitkoff Türkiyədəki danışıqlarda HƏMAS lideri ilə görüşməyəcək - YENİLƏNİB

    Region
    15:09

    Sabirabad xəstəxanasının rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəlilərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:08
    Foto

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:06

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    15:05
    Foto
    Video

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    15:03

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib, gündəliyi genişləndirilib

    Biznes
    15:03
    Foto

    SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb

    Energetika
    14:57

    "AzFina" onun üzvləri ilə əməkdaşlıq etməyən banklara xəbərdarlıq edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti