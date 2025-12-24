Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормах

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 10:43
    Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормах

    Религиозная политика в Азербайджане основывается на принципах демократической, правовой, светской государственности и международных нормах.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на церемонии открытия II Форума религиозных деятелей в Баку.

    "Хроника государственности Азербайджана характеризуется не только политическими и экономическими достижениями, но и богатой системой ценностей, основанной на непоколебимом духовном фундаменте, уважении и верности свободе вероисповедания и совести", - сказал он.

    Мамедов отметил, что модель государственно-религиозных отношений в стране является ярким проявлением высокой культуры, толерантности и гуманистического мировоззрения азербайджанского народа:

    "Сохранение данного наследия и его передача будущим поколениям является одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики и национальной идентичности".

    По его словам, толерантность – это образ жизни, запечатленный в духовном мире каждого азербайджанца.

    религиозная политика религия толерантность мультикультурализм Рамин Мамедов II Форум религиозных деятелей
