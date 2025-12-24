Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормах

Религиозная политика в Азербайджане основывается на принципах демократической, правовой, светской государственности и международных нормах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на церемонии открытия II Форума религиозных деятелей в Баку.

"Хроника государственности Азербайджана характеризуется не только политическими и экономическими достижениями, но и богатой системой ценностей, основанной на непоколебимом духовном фундаменте, уважении и верности свободе вероисповедания и совести", - сказал он.

Мамедов отметил, что модель государственно-религиозных отношений в стране является ярким проявлением высокой культуры, толерантности и гуманистического мировоззрения азербайджанского народа:

"Сохранение данного наследия и его передача будущим поколениям является одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики и национальной идентичности".

По его словам, толерантность – это образ жизни, запечатленный в духовном мире каждого азербайджанца.