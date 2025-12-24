Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Глава Госкомитета: Толерантность и мультикультурализм - гарантия благополучного будущего

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 10:56
    Толерантность и мультикультурализм - это не только славное прошлое, но и гарантия благополучного будущего.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на церемонии открытия II Форума религиозных деятелей в Баку.

    По его словам, функционирование сотен зарегистрированных религиозных организаций, различных конфессий в равных условиях является важным фактором, укрепляющим демократический и толерантный имидж Азербайджана на международной арене.

    "Предприняты системные шаги по продвижению азербайджанской модели государственно-религиозных отношений на международной арене как острова мира, созданы платформы тесного сотрудничества с авторитетными мировыми мозговыми центрами и международными организациями", - отметил он.

    Мамедов добавил, что модель государственно-религиозных отношений, применяемая сегодня в Азербайджане, является национальным достоянием:

    "Мы гордимся тем, что в Азербайджане двери мечетей, церквей и синагог открываются для всех с одинаковой искренностью, и каждое из этих мест поклонения окружено всесторонней заботой государства. Толерантность и мультикультурализм - это не только наше славное прошлое, но и гарантия светлого и благополучного будущего. Мы должны работать сообща, с еще большей решимостью для укрепления могущества Азербайджана, единства нашего народа и продвижения наших мультикультурных ценностей во всем мире. Потому что сохранение этой духовной целостности - священный гражданский долг каждого из нас и священная миссия, унаследованная от наших предков".

    II Форум религиозных деятелей Рамин Мамедов толерантность мультикультурализм
