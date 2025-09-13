В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО
- 13 сентября, 2025
- 13:09
В село Сейидбейли Ходжалинского района прибыла очередная группа жителей.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях страны.
На данном этапе в село Сейидбейли переселены 9 семей.
В село Сеидбейли Ходжалинского района 13 сентября отправилась первая группа жителей.
Как сообщает сотрудник Report из Ходжалы, на первом этапе в село переселяются 9 семей (30 человек).
Это семьи, ранее проживавшие в различных местах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО
