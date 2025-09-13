Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 13 сентября, 2025
    • 13:09
    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    В село Сейидбейли Ходжалинского района прибыла очередная группа жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях страны. 

    На данном этапе в село Сейидбейли переселены 9 семей.

    В село Сеидбейли Ходжалинского района 13 сентября отправилась первая группа жителей.

    Как сообщает сотрудник Report из Ходжалы, на первом этапе в село переселяются 9 семей (30 человек).

    Это семьи, ранее проживавшие в различных местах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

