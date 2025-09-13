Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 13 sentyabr, 2025
- 11:25
"Böyük Qayıdış" proqramına uyğun olaraq, sentyabrın 13–də Xocalı rayonunun daha bir kəndinə əhalinin köç prosesi həyata keçirilir.
"Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, ilk mərhələdə Seyidbəyli kəndinə 9 ailədən ibarət 31 nəfər köçürülür.
Kəndə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Son xəbərlər
11:34
Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıqDaxili siyasət
11:30
Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıbKomanda
11:25
Foto
Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
11:12
Bəzi rayonlara leysan yağır, Balakənçay və Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:11
Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdirHadisə
11:03
Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdırDigər ölkələr
11:02
"Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıbKomanda
11:02
Sosial şəbəkələrdə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
11:02