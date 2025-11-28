В село Хыдырлы отправилась очередная группа переселенцев

Очередная группа переселенцев отправилась в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село переселяется 13 семей (48 человек).

Отметим, что с этим количество семей, вернувшихся в село Хыдырлы, достигнет 568 (2 243 человека).