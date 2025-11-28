Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В село Хыдырлы отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 12:38
    В село Хыдырлы отправилась очередная группа переселенцев

    Очередная группа переселенцев отправилась в село Хыдырлы Агдамского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село переселяется 13 семей (48 человек).

    Отметим, что с этим количество семей, вернувшихся в село Хыдырлы, достигнет 568 (2 243 человека).

    Агдамский район Хыдырлы переселенцы Великое возвращение Карабах
    Фото
    Növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:27
    Фото

    Состоялось первое заседание Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между Азербайджаном и ОАЭ

    Внешняя политика
    13:26

    Садиг Алиев: Уровень занятости населения на освобожденных территориях составляет около 92%

    Социальная защита
    13:24

    TƏBİB внедряет модульный проект для контроля и обеспечения лекарствами больных диабетом

    Здоровье
    13:22

    ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

    Финансы
    13:22
    Фото

    В поселок Гырмызы Базар отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    13:21

    Орхан Мамедов: В Азербайджане 44% наемных работников задействованы в секторе МСБ

    Бизнес
    13:19
    Фото

    Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма

    Туризм
    13:15

    Экспортные доходы "AzerGold" увеличились более чем на 78%

    Промышленность
    13:11

    За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей