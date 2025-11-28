İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:38
    Növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Ağdam rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 13 ailə (48 nəfər) köçürülüb.

    Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 13 ailə (48 nəfər) köçürülür.

    Kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Xıdırlı kəndinə qayıdan ailələrin sayı 568-ə (2 min 243 nəfər) çatacaq.

