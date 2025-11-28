Növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB
Daxili siyasət
- 28 noyabr, 2025
- 12:38
Ağdam rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb.
"Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 13 ailə (48 nəfər) köçürülüb.
Kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Qeyd edək ki, bu köçlə Xıdırlı kəndinə qayıdan ailələrin sayı 568-ə (2 min 243 nəfər) çatacaq.
