    В село Гасанриз отправлена очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 12:11
    В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в восстановленное село Гасанриз Агдеринского района переселились 29 семей (115 человек).

    Таким образом, количество семей, переселенных в село, достигло 118 (671 человек).

    Великое возвращение Агдеринский район Карабах
