В село Гасанриз отправлена очередная группа переселенцев

В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в восстановленное село Гасанриз Агдеринского района переселились 29 семей (115 человек).

Таким образом, количество семей, переселенных в село, достигло 118 (671 человек).