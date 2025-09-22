В село Гасанриз отправлена очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2025
- 12:11
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в восстановленное село Гасанриз Агдеринского района переселились 29 семей (115 человек).
Таким образом, количество семей, переселенных в село, достигло 118 (671 человек).
