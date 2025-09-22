Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 12:03
Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Ağdərə rayonunun yenidən qurulan Həsənriz kəndinə bu mərhələdə 29 ailə (115 nəfər) köçürülür.
Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 118-ə (671 nəfər) çatacaq.
