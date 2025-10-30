Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В селе Мамедбейли на всех частных жилых домах установлены солнечные панели

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 10:38
    В селе Мамедбейли на всех частных жилых домах установлены солнечные панели

    На всех частных жилых домах в селе Мамедбейли Зангиланского района установлены солнечные панели.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом в рамках медиатура, организованного по следам визита президента в район, сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

    Рзаева отметила, что дома полностью обеспечены современными коммуникациями - водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом и дорогами.

    Она отметила, что село Мамедбейли расположено недалеко от села Агалы, поэтому для повышения экономической эффективности был построен переход, соединяющий оба села:

    "Это позволит жителям Мамедбейли пользоваться объектами в Агалы - школой на 360 учеников, детским садом на 60 мест, Центром семейного здоровья, объектом бытового обслуживания, центром услуг, аптекой, рыночным комплексом и другими."

    Зангилан Мамедбейли солнечные панели инфраструктура
    Фото
    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün evlərdə günəş panelləri quraşdırılıb
    Фото
    All houses in Zangilan's Mammadbayli village equipped with solar panels

    Последние новости

    10:49

    Вафа Ягублу: Логично выбирать директоров школ по новым правилам

    Наука и образование
    10:43

    Премьер Армении: TRIPP создаст новый коридор между Каспийским и Средиземным морями

    В регионе
    10:38
    Фото

    В селе Мамедбейли на всех частных жилых домах установлены солнечные панели

    Внутренняя политика
    10:33
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три серебряные медали на ЧЕ

    Индивидуальные
    10:19

    Пашинян: Препятствий для нормализации отношений с Турцией больше нет

    В регионе
    10:13

    На Камчатке загорелось судно

    Другие страны
    10:11

    В Лянкяране произошла массовая драка с участием ветеранов войны, есть задержанные

    Происшествия
    10:10

    В Агалы все здания полностью газифицированы

    Внутренняя политика
    10:07

    Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином

    Другие страны
    Лента новостей