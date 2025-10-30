В селе Мамедбейли на всех частных жилых домах установлены солнечные панели

На всех частных жилых домах в селе Мамедбейли Зангиланского района установлены солнечные панели.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом в рамках медиатура, организованного по следам визита президента в район, сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

Рзаева отметила, что дома полностью обеспечены современными коммуникациями - водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом и дорогами.

Она отметила, что село Мамедбейли расположено недалеко от села Агалы, поэтому для повышения экономической эффективности был построен переход, соединяющий оба села:

"Это позволит жителям Мамедбейли пользоваться объектами в Агалы - школой на 360 учеников, детским садом на 60 мест, Центром семейного здоровья, объектом бытового обслуживания, центром услуг, аптекой, рыночным комплексом и другими."