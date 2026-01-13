В селе Хейвалы Агдеринского района в течение года восстановят еще 50 домов

В селе Хейвалы Агдеринского района в течение года планируется восстановить еще 50 домов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления в селе Хейвалы с работами по благоустройству и запланированными инфраструктурными проектами.

Было отмечено, что из 126 частных домов в Хейвалы 45 уже полностью восстановлены и готовы принять жителей.

Созданы все необходимые условия для размещения уже вернувшихся в родной край 19 семей (74 человека).