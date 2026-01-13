Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcək
Daxili siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 15:59
Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində il ərzində daha 50 evin bərpası nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevə kənddə icra olunan abadlıq işləri və planlaşdırılan infrastruktur layihələri barədə məlumat verilərkən deyilib.
Qeyd olunub ki, Heyvalıda mövcud olan 126 fərdi evdən 45-i artıq tam bərpa edilib və istismara hazırdır.
Artıq doğma yurduna dönən 19 ailənin (74 nəfər) məskunlaşması üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.
