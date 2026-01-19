İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Cəlilabadda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 19 yanvar, 2026
    • 19:53
    Cəlilabadda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Cəlilabadda 62 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Maşlıq kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, "QAZel" markalı yük avtomobili Maşlıq kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Şirxan Rəşid oğlu İmanovu vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad avtomobil Piyada vurulması

    Son xəbərlər

    20:14

    "Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    20:08

    Donald Tramp: Avropa diqqətini Qrenlandiyaya yox, Rusiya və Ukrayna müharibəsinə yönəltməlidir

    Digər ölkələr
    19:59

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində yanğında ölənlərin sayı 21-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:53

    Cəlilabadda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    19:51

    Kabildə otel partlayışında azı yeddi nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:43

    Braziliya millisinin və "Fənərbağça"nın sabiq futbolçusu baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    19:33

    Baş Prokurorluq həkim cərrahla bağlı Səhiyyə Nazirliyinə təqdimat göndərib

    Hadisə
    19:31

    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:21

    Çinin Tiencin şəhərindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti