Cəlilabadda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 19 yanvar, 2026
- 19:53
Cəlilabadda 62 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Maşlıq kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "QAZel" markalı yük avtomobili Maşlıq kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Şirxan Rəşid oğlu İmanovu vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
