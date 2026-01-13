Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В селе Чылдыран Агдеринского района в 2026 году восстановят еще 30 домов

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 16:51
    В селе Чылдыран Агдеринского района в 2026 году восстановят еще 30 домов

    В селе Чылдыран Агдеринского района в 2026 году планируется восстановить еще 30 домов.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления c работами, проделанными в селе.

    Было отмечено, что в селе насчитывается 177 частных домов, из которых 69 непригодны для использования, а 108 – пригодны частично. К заселению уже готовы 28 домов.

    На первоначальном этапе в село вернулись 13 семей (48 человек).

