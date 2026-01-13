В селе Чылдыран Агдеринского района в 2026 году восстановят еще 30 домов
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 16:51
В селе Чылдыран Агдеринского района в 2026 году планируется восстановить еще 30 домов.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления c работами, проделанными в селе.
Было отмечено, что в селе насчитывается 177 частных домов, из которых 69 непригодны для использования, а 108 – пригодны частично. К заселению уже готовы 28 домов.
На первоначальном этапе в село вернулись 13 семей (48 человек).
