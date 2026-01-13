Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək
Daxili siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 16:39
Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 evin bərpası planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevə kənddə görülmüş işlərlə barədə məlumat verərkən bildirilib.
Qeyd edilib ki, kənddə 177 fərdi ev mövcuddur ki, onlardan da 69-u yararsız, 108-i isə qismən yararlıdır. İndiyədək 28 ev istismara hazır vəziyyətə gətirilib.
Hazırda ilkin olaraq kəndə 13 ailə (48 nəfər) qayıdıb.
Son xəbərlər
16:48
İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıbRegion
16:46
"ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaqMedia
16:46
Beş il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaqSənaye
16:45
"Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunubSağlamlıq
16:39
Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
16:39
"Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıbFutbol
16:39
Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıbHadisə
16:37
Şirin su uğrunda mübarizə: qlobal risklər və Azərbaycanın reallığı - TƏHLİLAnalitika
16:37
Foto