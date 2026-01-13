Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В селе Ашагы Оратаг в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 60 домов

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 17:08
    В селе Ашагы Оратаг в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 60 домов

    В селе Ашагы Оратаг Агдеринского района в течение 2026 года будут капитально отремонтированы и восстановлены 60 домов.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления с социальными проектами, реализованными в селе.

    Было отмечено, что в селе насчитывается 308 частных домов. Из них 148 непригодны для проживания, а 160 - пригодны частично.

    В настоящее время 100 домов готовы к эксплуатации после проведенных восстановительных работ. На первоначальном этапе в село вернулась 31 семья (119 человек).

    Лента новостей