В селе Ашагы Оратаг в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 60 домов

В селе Ашагы Оратаг Агдеринского района в течение 2026 года будут капитально отремонтированы и восстановлены 60 домов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления с социальными проектами, реализованными в селе.

Было отмечено, что в селе насчитывается 308 частных домов. Из них 148 непригодны для проживания, а 160 - пригодны частично.

В настоящее время 100 домов готовы к эксплуатации после проведенных восстановительных работ. На первоначальном этапе в село вернулась 31 семья (119 человек).