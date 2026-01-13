В селе Ашагы Оратаг в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 60 домов
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 17:08
В селе Ашагы Оратаг Агдеринского района в течение 2026 года будут капитально отремонтированы и восстановлены 60 домов.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления с социальными проектами, реализованными в селе.
Было отмечено, что в селе насчитывается 308 частных домов. Из них 148 непригодны для проживания, а 160 - пригодны частично.
В настоящее время 100 домов готовы к эксплуатации после проведенных восстановительных работ. На первоначальном этапе в село вернулась 31 семья (119 человек).
