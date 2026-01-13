İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Aşağı Oratağda il ərzində 60 ev təmir və bərpa olunacaq

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:55
    Aşağı Oratağda il ərzində 60 ev təmir və bərpa olunacaq

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində il ərzində 60 ev əsaslı təmir və bərpa olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevə kənddə görülmüş sosial layihələr barədə məlumat verərkən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, kənddə ümumilikdə 308 fərdi ev var. Onlardan 148-i yararsız, 160-ı isə qismən yararlıdır.

    Hazırda 100 ev görülmüş bərpa işlərindən sonra istismara hazırdır. Kəndə ilkin olaraq 31 ailə (119 nəfər) qayıdıb.

    Ağdərə Prezident İlham Əliyev Aşağı Oratağ “Böyük Qayıdış”
    В селе Ашагы Оратаг в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 60 домов

