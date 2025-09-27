Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В районах Азербайджана проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 15:32
    В районах Азербайджана проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    В Билясуварском, Джалилабадском, Имишлинском районах прошли мероприятия, посвященные 27 сентября - Дню памяти.

    Как сообщает муганское бюро Report, в них приняли участие представители районных администраций, семьи шехидов, ветераны, участники войны, руководители правоохранительных органов, учреждений, организаций и представители общественности.

    К мемориальным комплексам в Аллеях шехидов, к Вечному огню были возложены венки и цветы, память героев почтили минутой молчания.

    День памяти Билясувар Джалилабад Имишли
    Фото
    Muğan bölgəsində Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

