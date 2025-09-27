В районах Азербайджана проходят мероприятия по случаю Дня памяти
В Билясуварском, Джалилабадском, Имишлинском районах прошли мероприятия, посвященные 27 сентября - Дню памяти.
Как сообщает муганское бюро Report, в них приняли участие представители районных администраций, семьи шехидов, ветераны, участники войны, руководители правоохранительных органов, учреждений, организаций и представители общественности.
К мемориальным комплексам в Аллеях шехидов, к Вечному огню были возложены венки и цветы, память героев почтили минутой молчания.
