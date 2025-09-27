Muğan bölgəsində Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 14:47
Anım Günündə ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Muğan bölgəsində - Biləsuvar, Cəlilabad, İmişlidə şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, anım tədbirlərində rayon rəsmiləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, hüquq- mühafizə orqanlarının, idarə, təşkilatların rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.
Şəhidlər xiyabanları, şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksləri və şəhid məzarları ziyarət edilir, əbədi məşəl önünə əklil və gül-çiçək dəstələri düzülür.
Qeyd edək ki, saat 12:00-da Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Son xəbərlər
15:09
Azərbaycanın U-16 millisinin futbolçusu: "Növbəti matçda ancaq qələbə qazanmağı düşünürük"Futbol
15:07
Azərbaycan dəri istehsalını 51 %-dən çox artırıbSənaye
14:59
Aqil Nəbiyev: "III MDB Oyunlarında qazandığımız qələbə önəmli idi"Futbol
14:47
Foto
Muğan bölgəsində Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilibDaxili siyasət
14:39
Neft və təbii qaz yüz illərlə vacib resurs olaraq qalacaq - RƏYEnergetika
14:31
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıbDaxili siyasət
14:29
Foto
İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edibBiznes
14:26
Çində zəlzələ nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
14:23
Video