В прошлом году в суд были направлены документы в связи с прекращением гражданства Азербайджана 202 человек

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году Государственной миграционной службой были подготовлены обоснованные заключения в связи с утратой гражданства Азербайджана 202 лиц, которые занимались религиозной экстремистской деятельностью и собранные материалы были направлены в соответствующий суд для рассмотрения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в отчете о деятельности Кабинета министров в 2017 году.

В документе отмечается, что согласно действующим в настоящее время договорам о реадмиссии, в целом, поступило 488 запросов о реадмиссии в отношении 1028 человек. 313 запросов о реадмиссии в отношении 658 человек были одобрены, 175 запросов в отношении 370 человек были отклонены.

В 2017 году осуществлена реадмиссия 312 лиц, принадлежность к гражданству Азербайджана которых была установлена на основе извещений, направленных в Государственную миграционную службу Азербайджана. В прошлом году в соответствующем порядке были рассмотрены 837 обращений от иностранцев, лиц без гражданства и граждан страны в связи с вопросами получения, восстановления, отказа от гражданства. 829 ходатайств вместе с документами, взятыми в производство в предыдущем отчетном периоде, были представлены в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Азербайджана.

Отметим, что отчет Кабинета министров представлен в Милли Меджлис. Документ будет обсужден на пленарном заседании парламента, которое состоится 16 марта.