Агентство: В прошлом году были нарушены права восьми авторов

В прошлом году поступило восемь письменных обращений в связи с оказанием помощи в восстановлении нарушенных авторских и смежных прав.

В прошлом году поступило восемь письменных обращений в связи с оказанием помощи в восстановлении нарушенных авторских и смежных прав.

Как сообщает Report, это нашло отражение в отчете Агентства по интеллектуальной собственности о работах, проделанных в 2021 году.

Сообщается, что обращения в основном охватывают научные и художественные произведения, а также музыкальную сферу. Обращения были рассмотрены Агентством с точки зрения законодательства в области авторских прав, приняты соответствующие меры, часть решена в рамках полномочий ведомства, остальные перенаправлены в соответствующие структуры. Вопросы по большинству поступивших обращений решены положительно.

В 2021 году в апелляционный совет Агентства, рассматривающий споры в сфере защиты промышленной собственности, поступило 245 обращений. С учетом обращений, поступивших за минувший период и завершенных, в отчетный период были рассмотрены 226 дел, по 110 делам принято решение об удовлетворении заявления, по 43 делам – частичном удовлетворении заявления, по 66 делам, в том числе по 62 делам по торговому знаку, 2 делам по изобретению, 2 делам по полезной модели – об отклонении заявления, 7 заявлений остались не рассмотренными.