В праздничные дни азербайджанская полиция будет работать в усиленном режиме

Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ об усилении мер по обеспечению правопорядка в местах массового скопления людей в дни празднования Новруз байрамы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, согласно приказу, с 20 по 27 марта личный состав всех органов и частей МВД перейдет на усиленный режим работы.

Для пресечения нежелательных происшествий в праздничные дни в общественных местах и на улицах будет патрулировать большее количество нарядов полиции, а также усилена охрана важных объектов, в том числе дипломатических представительств зарубежных стран.