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В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова, погибшего при террористическом нападении в 2023 году начальника службы охраны диппредставительства.
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 18:31
В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова, погибшего при террористическом нападении в 2023 году начальника службы охраны диппредставительства.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана Али Ализаде в соцсетях.

"В годовщину событий мы почтили память нашего коллеги Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического акта в посольстве 27 января 2023 года. Мы поделились теплыми воспоминаниями о нем и с уважением помянули его", - написал дипломат.

Напомним, сегодня вторая годовщина террористического нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране. 27 января 2023 года в 8:30 по бакинскому времени гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвал охранный пост и убил начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова. Сотрудники службы охраны Васиф Тагиев и Махир Иманов получили ранения, пытаясь остановить злоумышленника.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов. Он также посмертно был награжден медалью "За Родину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın İrandakı səfirliyində terror hücumu ilə bağlı anım mərasimi baş tutub

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