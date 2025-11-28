В поселок Гырмызы Базар отправилась очередная группа жителей

В поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района отправилась очередная группа жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в поселок Гырмызы Базар переселяются 16 семей (55 человек).

В Гырмызы Базар возвращаются семьи, временно проживавшие в различных местах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом, число семей, переселенных в поселок, достигнет 67 (254 человека).