В поселок Гырмызы Базар отправилась очередная группа жителей
Внутренняя политика
- 28 ноября, 2025
- 13:22
В поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района отправилась очередная группа жителей.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в поселок Гырмызы Базар переселяются 16 семей (55 человек).
В Гырмызы Базар возвращаются семьи, временно проживавшие в различных местах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом, число семей, переселенных в поселок, достигнет 67 (254 человека).
