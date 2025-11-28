Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 28 noyabr, 2025
- 12:58
Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 16 ailə (55 nəfər) köçürülür.
Qırmızı Bazara köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bununla qəsəbəyə köçürülən ailələrin sayı 67-yə (254 nəfər) çatacaq.
