ОЗА создала рабочую группу для изучения наследия Кавказской Албании на территории Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) создала рабочую группу для изучения албанского христианского наследия, расположенного на территории современной Республики Армения, в историческом Зангезуре, Дерелаязе и бассейне озера Гёйча.

Как сообщили Report в ОЗА, группа создана для изучения с использованием научных методов истории, архитектурных и эпиграфических особенностей, а также принадлежности церквей, часовен, хачдашей и монастырей на основе архивных документов и ​​других первоисточников.

"В азербайджанском научном сообществе распространилась идея о том, что документы Албанского Католикосата XVI-XIX веков полностью уничтожены. Утраты неоспоримы, но многочисленные документы и источники как по Албанскому Католикосату, так и по религиозно-социальной истории того периода хранятся в архивах и фондах рукописей ряда стран, некоторые из них уже опубликованы. Эти материалы разбросаны по различным фондам. Главная задача рабочей группы - обнаружить их путем систематического поиска и собрать в единую научную базу данных. В настоящее время в ОЗА уже имеются сотни документов по этой теме", - подчеркивается в заявлении.

"В сентябре 2026 года визит иностранных дипломатов в монастырский комплекс Гянджасар показал, что культурное наследие вышло на дипломатическую повестку дня. Община Западного Азербайджана рассматривает многослойное религиозно-культурное наследие на территории нынешней Армении, в том числе средневековые памятники Кавказской Албании, как составную часть своего наследия. Обосновать эту позицию в международной научной среде можно лишь с помощью фактов, основанных на источниках, и исследований, результаты которых поддаются повторной проверке. Исследование также будет способствовать документированию историко-культурных основ безопасного и достойного возвращения депортированного населения", - сообщили в ОЗА.