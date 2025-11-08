Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:47
    В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины Победы

    В городе Джебраиле состоялись праздничные мероприятия, посвященные 5-й годовщине Дня Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, торжества прошли при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также при организационной поддержке Министерства культуры и Службы восстановления, строительства и управления этих районов.

    На мероприятии, в котором приняли участие жители Джебраила и близлежащих сел, прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

    Завершил концерт популярный музыкальный коллектив "Дервиш", исполнивший любимые песни из своего репертуара.

    Для детей были организованы face-art зоны, где художники разрисовывали лица малышей яркими праздничными рисунками.

    Вечером небо над Джебраилом, Агалы и Мамедбейли озарят красочные фейерверки, символизирующие радость Победы.

    Джебраил День Победы Путь к Победе
    Фото
    Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub
    Фото
    Victory Day celebrated in Azerbaijan's Jabrayil city

    Последние новости

    13:24
    Фото
    Видео

    В Баку состоялось открытие музея Победы - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    13:24

    Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге Бразилии

    Другие страны
    13:16
    Видео

    Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатии

    Внешняя политика
    13:12

    Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолета

    Другие страны
    13:11
    Фото
    Видео

    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    13:09
    Фото

    Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:07

    Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

    В регионе
    13:06

    Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражаться

    Внутренняя политика
    13:05

    Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде

    Внешняя политика
    Лента новостей