В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины Победы

В городе Джебраиле состоялись праздничные мероприятия, посвященные 5-й годовщине Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, торжества прошли при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также при организационной поддержке Министерства культуры и Службы восстановления, строительства и управления этих районов.

На мероприятии, в котором приняли участие жители Джебраила и близлежащих сел, прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

Завершил концерт популярный музыкальный коллектив "Дервиш", исполнивший любимые песни из своего репертуара.

Для детей были организованы face-art зоны, где художники разрисовывали лица малышей яркими праздничными рисунками.

Вечером небо над Джебраилом, Агалы и Мамедбейли озарят красочные фейерверки, символизирующие радость Победы.