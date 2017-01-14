Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел Рамиля Усубова, начальник следственного отдела Наримановского районного управления полиции, полковник-лейтенант полиции Фахраддин Ширалиев и начальник отдела уголовного розыска, полковник-лейтенант полиции Эльман Гулиев освобождены от занимаемой должности.

Согласно другому приказу заместитель начальника Масаллинского районного отдела полиции, майор полиции Агверди Зейналов назначен начальником отдела уголовного розыска Наримановского района.

Отметим, что недавно начальник Масаллинского РОП полковник Нариман Иманов был назначен начальником Наримановского РУП.