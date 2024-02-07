В Огузе 102-летняя избирательница проголосовала на внеочередных президентских выборах

В Огузе 102-летняя избирательница проголосовала на внеочередных президентских выборах.

В Огузе 102-летняя избирательница проголосовала на внеочередных президентских выборах.

Об этом северо-западному бюро Report сказал председатель Огуз-Габала-Шекинского избирательного округа №117 Расул Джафаров.

По его словам, в дом жительницы села Баян Огузского района Гюльназ Исмаиловой 1922 года рождения была доставлена мобильная урна для голосования.

Председатель округа сообщил, что всего в списке избирателей зарегистрированы 54 513 человек, которые будут голосовать на 63 избирательных участках: "Впервые правом голоса в округе воспользуются 3 903 человека. На 8 избирательных участках установлены веб-камеры, на 4 - пандусы. За ходом избирательного процесса наблюдают 774 человека".