Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередной матч на чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как сообщает Report, команда Эльшада Гулиева в матче со сборной Франции одержала победу со счетом 3:1.
Показавшая максимальный результат в группе F сборная Азербайджана завершила турнирную таблицу с 9 очками.
В этапе плей-офф сборная встретится с командой, занявшей второе место в группе Е.
Отметим, что в двух предыдущих турах сборная Азербайджана обыграла Бельгию со счетом 3:0 и Италию со счетом 2:1.