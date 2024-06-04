Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередной матч на чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередной матч на чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает Report, команда Эльшада Гулиева в матче со сборной Франции одержала победу со счетом 3:1.

Показавшая максимальный результат в группе F сборная Азербайджана завершила турнирную таблицу с 9 очками.

В этапе плей-офф сборная встретится с командой, занявшей второе место в группе Е.

Отметим, что в двух предыдущих турах сборная Азербайджана обыграла Бельгию со счетом 3:0 и Италию со счетом 2:1.