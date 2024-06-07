О нас

288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане

288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане 288 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашир на западе Судана с момента обострения столкновений 10 мая.
Другие страны
7 июня 2024 г. 22:59
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане

288 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашир на западе Судана с момента обострения столкновений 10 мая.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения штата Северный Дарфур Ибрагим Абдулла Хатир.

"Число погибших, зафиксированных с 10 мая, достигло 288 человек", - сообщил И. А. Хатир.

Число пострадавших за тот же период достигло 1300 человек, большинство из них -- это женщины, дети и пожилые люди, добавил он.

С 10 мая в столице штата Северный Дарфур Эль-Фашире происходят ожесточенные столкновения.

Это последняя эскалация масштабного конфликта между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования по всей стране с 15 апреля 2023 года.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, смертоносные столкновения унесли 15 550 жизней и привели к перемещению более 8,8 млн человек по всей стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi