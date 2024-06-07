288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане

288 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашир на западе Судана с момента обострения столкновений 10 мая.

288 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашир на западе Судана с момента обострения столкновений 10 мая.

Как передает Report , об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения штата Северный Дарфур Ибрагим Абдулла Хатир.

"Число погибших, зафиксированных с 10 мая, достигло 288 человек", - сообщил И. А. Хатир.

Число пострадавших за тот же период достигло 1300 человек, большинство из них -- это женщины, дети и пожилые люди, добавил он.

С 10 мая в столице штата Северный Дарфур Эль-Фашире происходят ожесточенные столкновения.

Это последняя эскалация масштабного конфликта между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования по всей стране с 15 апреля 2023 года.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, смертоносные столкновения унесли 15 550 жизней и привели к перемещению более 8,8 млн человек по всей стране.