​В одном из туристических регионов Азербайджана создано отделение полиции

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В одном из туристических регионов Азербайджана создано полицейское отделение. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, по распоряжению президента Азербайджанской Республики в Гусарском районе создано территориальное отделение полиции на территории сел Зиндан-Муруг, Кузун, Аладаш и Лацар, включающих Шахдагский летне-зимний туристический комплекс.

Сегодня на данной территории состоялось открытие отвечающего самым современным стандартам административного здания.

Министр внутренних дел республики, генерал-полковник Рамиль Усубов принял участие на мероприятии, дал поручения и рекомендации.