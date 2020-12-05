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В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим

В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим Учитывая сложившуюся в стране санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о продлении в некоторых городах и районах ужесточенного карантинного режима.
Внутренняя политика
5 декабря 2020 г. 16:43
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим

Учитывая сложившуюся в стране санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о продлении в некоторых городах и районах ужесточенного карантинного режима.

В Оперативном штабе Report сообщили, что в соответствии с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в решение №336 "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Согласно изменениям, на административных территориях Шеки, Лянкярана, а также Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов срок прекращения деятельности в различных областях, за исключением жизненно значимых областей (приложение №2), продлевается до 06.00 часов 14 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi şəhər və rayonlarda sərtləşdirilmiş karantin rejimi uzadıldı

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