В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева
Внутренняя политика
- 31 октября, 2025
- 13:44
В Нефтчалинском районе захоронили останки шехида Первой Карабахской войны Теймура Аллахвердиева.
Как сообщает аранское бюро Report, после церемонии прощания шехида похоронили на кладбище села Гачагкенд.
В церемонии приняли участие родственники шехида, районные власти, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Теймур Гудрат оглу Аллахвердиев родился 14 июля 1967 года в селе Гачагкенд Нефтчалинского района. 8 мая 1992 года он пропал без вести во время боев за Шушу.
