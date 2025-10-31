В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

В Нефтчалинском районе захоронили останки шехида Первой Карабахской войны Теймура Аллахвердиева.

Как сообщает аранское бюро Report, после церемонии прощания шехида похоронили на кладбище села Гачагкенд.

В церемонии приняли участие родственники шехида, районные власти, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Теймур Гудрат оглу Аллахвердиев родился 14 июля 1967 года в селе Гачагкенд Нефтчалинского района. 8 мая 1992 года он пропал без вести во время боев за Шушу.