İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:29
    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Teymur Allahverdiyev dəfn edilib.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi rayonun Qaçaqkənd kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

    Neftçala rayonunda Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Teymur Allahverdiyevlə vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Neftçala rayonunun rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Teymur Qüdrət oğlu Allahverdiyev 1967-ci il iyulun 14-də Neftçalanın Qaçaqkənd kəndində anadan olub. 1992-ci il mayın 8-də Şuşada gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    T.Allahverdiyev doğulduğu kənddə dəfn ediləcək.

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi dəfn Neftçala
    Foto
    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti