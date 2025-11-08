Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:04
    В Нахчыване в День Победы чтят память шехидов

    В Нахчыванской Автономной Республике (АР) в День Победы - 8 Ноября чтят памят шехидов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в разных регионах автономии на могилы шехидов возлагают цветы, читают молитвы и с глубоким уважением вспоминают героев, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

    Отмечается, что сегодня в Нахчыване перед Музеем Гейдара Алиева пройдет праздничный концерт, после которого состоится фейерверк.

