Naxçıvanda 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət edilir
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 10:52
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət olunur.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu çərçivədə muxtar respublikanın müxtəlif bölgələrindəki şəhid məzarlarının önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanların xatirəsi hörmətlə anılır.
Qeyd edək ki, bu gün Zəfər Günü ilə bağlı Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında konsert təşkil ediləcək, həmçinin atəşfəşanlıq olacaq.
Son xəbərlər
11:17
Müdafiə naziri: Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqlar iflasa uğrayıbDigər ölkələr
11:17
Foto
Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirikDaxili siyasət
11:11
Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülübFutbol
11:10
Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:04
TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
11:03
Foto
Şuşada "8 Noyabr - Zəfərin təntənəsi" adlı silsilə tədbirlər keçirilirDaxili siyasət
10:59
Foto
Şuşaya köçürülən 600-dək şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilibSosial müdafiə
10:56
Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatları Zəfərin 5-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıbDaxili siyasət
10:52
Foto