    Naxçıvanda 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:52
    Naxçıvanda 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət edilir

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət olunur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu çərçivədə muxtar respublikanın müxtəlif bölgələrindəki şəhid məzarlarının önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanların xatirəsi hörmətlə anılır.

    Qeyd edək ki, bu gün Zəfər Günü ilə bağlı Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında konsert təşkil ediləcək, həmçinin atəşfəşanlıq olacaq.

    şəhid Zəfərin 5-ci ili Naxçıvan ziyarət
