В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 13:24
Президент Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий создание Нахчыванского регионального управления по туризму.
Как сообщает Report, новое управление будет создано на базе Департамента туризма Нахчыванской АР.
