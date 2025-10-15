Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 13:24
    В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

    Президент Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий создание Нахчыванского регионального управления по туризму.

    Как сообщает Report, новое управление будет создано на базе Департамента туризма Нахчыванской АР.

