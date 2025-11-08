Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 20:58
    В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Перед Музеем Гейдара Алиева в Нахчыване был организован концерт и салют по случаю Дня Победы.

    Как сообщает местное бюро Report, на концерте были исполнены патриотические песни, выступили танцевальные коллективы с различными номерами.

    Праздничное мероприятие, продолжавшееся три часа, завершилось грандиозным фейерверком.

    Отметим, что празднование было организовано Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики и Исполнительной властью города при поддержке полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР.

