В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня Победы

Перед Музеем Гейдара Алиева в Нахчыване был организован концерт и салют по случаю Дня Победы.

Как сообщает местное бюро Report, на концерте были исполнены патриотические песни, выступили танцевальные коллективы с различными номерами.

Праздничное мероприятие, продолжавшееся три часа, завершилось грандиозным фейерверком.

Отметим, что празднование было организовано Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики и Исполнительной властью города при поддержке полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР.