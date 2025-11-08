İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə möhtəşəm atəşfəşanlıq olub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 20:44
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə möhtəşəm atəşfəşanlıq olub

    Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı və atəşfəşanlıq təşkil olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, konsertdə tanınmış ifaçılar tərəfindən qələbə ovqatlı mahnılar səsləndirilib, vətənpərvərlik ruhunda kompozisiyalar nümayiş etdirilib, rəqs qruplarının rəngarəng çıxışları olub. Bayram tədbiri saat 18:00-da başlayıb və 3 saat davam edib. Sonda möhtəşəm atəşfəşanlıq olub.

    Qeyd edək ki, bayram tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin dəstəyi, muxtar respublika Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Naxçıvan Zəfər Günü atəşfəşanlıq

