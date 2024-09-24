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В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства

В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялась конференция, посвященная развитию шелководства.
Внутренняя политика
24 сентября 2024 г. 17:25
В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялась конференция, посвященная развитию шелководства.

Как сообщает Report, конференция на тему "Восстановленное после 35 лет шелководство в Нахчыване: результаты и подготовка к следующему сезону" была организована Министерством сельского хозяйства Нахчыванской АР.

В рамках конференции участники ознакомились с выставкой, посвященной развитию шелководства в НАР, им был представлен видеоматериал.

Выступившие на конференции представители министерств и научных институтов НАР подчеркнули важность применения современных методов в шелководстве.

В завершение отличившимся шелководам вручили денежные премии и дипломы.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda baramaçılığın inkişafına həsr olunan konfrans keçirilib

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