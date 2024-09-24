В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялась конференция, посвященная развитию шелководства.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялась конференция, посвященная развитию шелководства.

Как сообщает Report, конференция на тему "Восстановленное после 35 лет шелководство в Нахчыване: результаты и подготовка к следующему сезону" была организована Министерством сельского хозяйства Нахчыванской АР.

В рамках конференции участники ознакомились с выставкой, посвященной развитию шелководства в НАР, им был представлен видеоматериал.

Выступившие на конференции представители министерств и научных институтов НАР подчеркнули важность применения современных методов в шелководстве.

В завершение отличившимся шелководам вручили денежные премии и дипломы.