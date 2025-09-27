Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 10:25
    В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    В Нахчыванской Автономной Республике (АР) проходят серии мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Как сообщает нахчыванское Report, сотрудники министерств, различных учреждений и организаций автономной республики, а также представители общественности посещают могилы шехидов 44-дневной Отечественной войны.

    В Нахчыване и других населенных пунктах автономной республики чтут память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана, на их могилы возлагаются цветы.

