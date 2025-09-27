В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 10:25
В Нахчыванской Автономной Республике (АР) проходят серии мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как сообщает нахчыванское Report, сотрудники министерств, различных учреждений и организаций автономной республики, а также представители общественности посещают могилы шехидов 44-дневной Отечественной войны.
В Нахчыване и других населенных пунктах автономной республики чтут память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана, на их могилы возлагаются цветы.
